Kilise saldırısının son anda önlendiği Fransa'da terör alarmı

Fransa’da, Cezayir asıllı 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Ahmed Ghlam'ın Paris'in yakınlarındaki Villejuif'de iki kiliseye düzenleyeceği bombalı saldırının son anda önlendiğinin ortaya çıkması, ülke gündemini bir anda değiştirdi. Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, şüphelinin evinde yapılan aramada El-Kaide ve IŞİD’e ait dökümanların ele geçirildiğini söyledi.

CHA’da yer alan habere göre, Paris Savcısı, Ghlam’ın ikinci bir şahısla saldırıyla ilgili görüşme yaptığını aktardı. Suriye'de olduğu sanılan ikinci şahsın şüpheliye bir kiliseyi hedef alması yönünde emir verdiğini söyledi. Savcı, soruşturmanın Ahmed Ghlam‘ın kimlerle işbirliği yaptığının ortaya çıkarılması yönünde devam edeceğini açıkladı. Ayrıca Ghlam’ın Türkiye’ye gidip döndükten sonra bir dönem istihbarat birimleri tarafından takip edildiğini de aktardı.

Fransız medyası da Ghlam'ın daha önce Suriye'ye gittiği, yakın zamanda Esed ile mücadele eden birliklere katılmak üzere yeniden Suriye'ye gitmek istediğini yazmıştı.

Cumhuriyet Savcısı Molins, geçtiğimiz günlerde Villejuif'de arabasının içinde öldürülen 32 yaşındaki fitnes eğitmenini Aurelie Châtelain katilinin de Ahmed Ghlam olduğunu doğruladı.

Hollane'dan teröre karşı birliktelik vurgusu

Elysee Sarayı’nda Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile yaptığı ikili görüşme sonrası konuşan Cumhurbaşkanı François Hollande ise, ‘’Biz her zaman terör tehdidi altındayız, alarm durumunda olmaya devam edeceğiz.’’ifadelerini kullandı.

Bunun için ocak ayında meydana gelen terör saldırılardan sonra teyakkuz durumunun en üst seviyeye yükseltildiğini hatırlattı.

‘’İstihbarat gücümüzü geliştirmeliyiz’’diyen Hollande, mecliste görüşmeleri devam eden yeni istihbarat yasasının biran önce kabul edilmesi temennisinde bulundu.

Teröre karşı birliktelik çağrısında bulunan Hollande, herkesin devlete güvenmeye davet etti.

Valls: Geçmişte benzeri görülmemiş terör tehdidiyle karşı karşıyayız

Fransa Başbakanı Manuel Valls ise Fransa’nın geçmişte benzeri olmamış bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Fransa'yı hedef alan teröristlerin amacının ülkeyi bölme amacı güttüğünü de kaydeden Valls, "Buna karşılık bir olmalıyız." dedi.

Fransa, İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada terör saldırısının son anda önlendiğini söylemişti.

Cazeneuve, bir ya da iki kiliseye yönelik silahlı saldırı planlayan bir kişinin yakalandığını duyurmuştu.

24 yaşında Cezayir asıllı olduğu belirtilen şahsın evi ve arabasında yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirilmişti.