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Dünya

Kiliseye lezbiyen piskopos

07 Aralık 2009 01:10

Amerikan Episkopal Kilisesi, lezbiyen olduğunu gizlemeyen Mary Glasspool'un piskopos seçildiğini açıkladı.

Anglikan Kilisesi'nin ABD'deki kolu olan Amerikan Episkopal Kilisesi, 1988'den beri bir başka kadınla olan birlikteliğini hiç gizlemeyen 55 yaşındaki Mary Glasspool'un, papaz sınıfından 153, laiklerden de 203 oy aldığını bildirdi.

Glasspool, eşcinsel olduğunu gizlemeyen Gene Robinson'ın Amerikan Episkopal Kilisesi'ne seçilmesinden sonra cinsel eğilimini gizlemeyen ikinci piskopos oldu.

Rahip Gene Robinson, büyük tartışmalar ve heyecan dolu bir seçimden sonra Amerikan Episkopal Kilisesi'nin eşcinselliğini açıkça ifade eden ilk piskoposu olmuştu.

2.3 milyon üyeli Amerikan Episkopal Kilisesi, dünya çapında 77 milyon inanana hizmet veren Anglikan Kiliseler Topluluğu'na bağlı bulunuyor.

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