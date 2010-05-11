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Roma Katolik Kilisesinin her zaman iç sorunlarla karşılaştığını belirten Papa, "Ancak bugün, dehşetli bir şekilde görüyoruz ki, Kilisenin karşılaştığı en büyük zulüm dış düşmanlardan değil, Kilisenin içindeki günahlardan doğmaktadır" diye konuştu.



Papalık döneminin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan 16. Benediktus, Kilisenin cinsel taciz kurbanlarının affını dilemesi gerektiğini, ancak "affın adaletin yerine geçmeyeceğini" söyledi. (Cumhuriyet)