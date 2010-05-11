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Dünya

'Kilisenin karşılaştığı en büyük zulüm'

Papa 16. Benediktus, Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarı skandalıyla ilgili olarak, "Kilisenin karşılaştığı en büyük zulüm" değerlendirmesini yaptı.

11 Mayıs 2010 03:00

T24- Papa 16. Benediktus, Portekiz'e giderken uçakta yaptığı açıklamada, ancak bunların Kilisenin dışındaki değil, içindeki günahlardan kaynaklandığını belirtti.


Roma Katolik Kilisesinin her zaman iç sorunlarla karşılaştığını belirten Papa, "Ancak bugün, dehşetli bir şekilde görüyoruz ki, Kilisenin karşılaştığı en büyük zulüm dış düşmanlardan değil, Kilisenin içindeki günahlardan doğmaktadır" diye konuştu.


Papalık döneminin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan 16. Benediktus, Kilisenin cinsel taciz kurbanlarının affını dilemesi gerektiğini, ancak "affın adaletin yerine geçmeyeceğini" söyledi. (Cumhuriyet)

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