Kilisenin homoseksüel papazı

T24 - ABD’nin Atlanta kentinde büyük bir imparatorluk haline gelen New Birth Missionary Baptist Kilisesi büyük bir skandalla sarsılıyor. Birçok siyasetçiyle yakın ilişkileri olan kilisenin papazı Eddie Long’un erkek müritleriyle homoseksüel ilişkiye girdiği iddia edildi.



ABD’nin en büyük kilise imparatorluğu, seks iddiaları yüzünden yıkılmak üzere. New Birth Missionary Baptist Kilisesi’nin en tanınmış ismi olan Eddie Long hakkında yayılan eşcinsellik iddiaları, kilisenin bulunduğu kenti ayağa kaldırdı. Ülkedeki en nüfuzlu kilisenin sahibi olan Long daha önce eşcinsellere açtığı savaş açarak ülkenin gündemine oturmuştu. Ancak kilisenin gençlik koluna üye olan dört erkek ortak olarak yaptıkları bir açıklamada 57 yaşındaki baş rahibin kendilerini eşcinsel ilişkiye zorladığını öne sürerek dava açtı.





Gençlere pahalı hediyeler



Rahip tarafından özel olarak seçilen gençlerin katıldığı LongFellows Gençlik Akademisi’nde aslında seks ayinleri düzenlendiği belirtildi. Bu akademide öğrencilere altın mücevher ve Rolex saatler verildiği iddia edildi. Hakkında çıkan iddiaları yalanlayan 57 yaşındaki Long, “Ben homoseksüelliğe çare ararken böyle bir iddianın ortaya atılması tamamen çılgınlık” sözleriyle kendini savundu. Eski ABD başkanı George Bush ve başka birçok siyasetçiyle yakınlığı bilinen Long homoseksüelliği iyileştirecek ayinler düzenliyordu.

Kilisenin yurtlarında taciz



Öğrencilerin iddiaları arasında rahibin kiliseye ait evlere giderek gençlere oral seks, mastürbasyon yaptırdığı ya da sadece öpüştüğü de bulunuyor.

170 ülkeye yayıldı



1990’daki kuruluşundan bu yana hem dini hem de ekonomik olarak çok güçlü bir konuma gelen ve “Club New Birth” adıyla anılan kilise, yalnızca Atlanta’da 25 bin kişilik bir cemaate sahip. Milyonlarca dolarlık kilise dünya çapında 170 ülkeye yayıldı.



