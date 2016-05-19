Kiliselerde büyük yoğunluk; sığınmacılar Almanya'ya kabul edilmek için din değiştiriyor

Avrupa’da sığınmacılar ülkelerine geri gönderilmelerinin önüne geçmek için her türlü çareye başvurmaya başladı. Buna din değiştirmek de dahil. Almanya’nın Focus Dergisi’nin haberine göre Alman kiliseleri artan başvurulardan rahatsız. Almanya Evanjelik Kilisesi, başvuruların büyük bölümünün “Kimliklerin din hanesinde Hıristiyan ibaresinin yer alması” hedefiyle yapıldığını ileri sürüldü. Yapılan açıklamada, “Dinler kâğıt üzerinde değiştirilmek isteniyor” dendi. Aşağı Saksonya Katolik Kilisesi ise başvuruların memnuniyetle karşılandığını ve din değiştirme törenleri hakkında doğru bilgilendirme yapılması için Arapça ve Farsça broşürler hazırlandığını bildirdi. Sığınmacıların kilise cemaatlerinden yararlanmak ve sığınmacı başvurularında Hıristiyan din adamlarını referans gösterme avantajını kullanmak için kiliselere akın ettiği belirtiliyor.

Çoğu geri gönderilecek

Almanya’da 1 milyondan fazla sığınmacı, iltica için başvurmuş durumda. Almanya başvuru sayısını azaltmak için bir dizi önlem aldı. Aralarında Tunus, Cezayir ve Fas gibi ülkelerin “güvenli ülke” ilan edilmesi bu önlemlerden biri. Uluslararası anlaşmalara göre ‘güvenli ülke’ vatandaşlarının başvuruları reddedilebiliyor ve sınır dışı edilebiliyor.