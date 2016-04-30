Kilis'e aynı günde 3 roket mermisi atıldı

İç savaşın devam ettiği Suriye'den ateşlenen roket mermileri Öncüpınar Mahallesi'ndeki bir sebze bahçesine düştü. Ölen ya da yaralanan olmadığı saldırıda, roket mermisinin düştüğü yere çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Roket mermisinin düştüğü bahçe sahibi İsa Çağcağakar, sabah saat 07.00 sıralarında düşen roketi fark edince durumu jandarmaya bildirdiğini söyledi. İsa Çağcağakar, dün bahçelerine iki roket düştüğünü ifada ederek, “gece saat 01.00 gibi bir patlama sesi duyduk. Sabah kaldığımda düşen roketin bahçemize düştüğünü fark edince durumu jandarmaya bildirdim. Maddi hasara yol açtı. Devletimizden yardım bekliyoruz. Can güvenliğimiz yok” dedi.

Bir diğer roket mermisinin de öğlen 12.20 sıralarında Kilis’te yol kenarındaki bir araziye isabet etti. Kilis-Öncüpınar karayolu üzerindeki araziye isabet eden roketin patlaması sonucu yaralanan olmazken, çevrede panik yaşandı.

Dün geceden bu yana 3 roketin düştüğü sınır hattı ve çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.