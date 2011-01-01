-KİLİSE YAKININDA PATLAMA: 7 ÖLÜ, 24 YARALI KAHİRE (A.A) - 01.01.2011 - Mısır'ın İskenderiye kentinde bir kilise yakınında otomobile yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, İskenderiye'nin kuzeyindeki bir Kıpti kilisesi yakınlarında meydana gelen patlamada yaralananlar arasında 8 Müslümanın da olduğu belirtildi. Polis yetkilileri, patlama sonrasında kiliseden çıkan öfkeli kalabalığın polisle çatıştığını, yakındaki camiye ve müslümanlara saldırarak taşladığını aktardı. Kilisenin rahibi Mena Adel, patlama sırasında kilisede yaklaşık 1000 kişinin olduğunu ve patlamanın ayinin hemen sonrasında, insanların çıkışı sırasında meydana geldiğini söyledi. Yetkililer, patlamaya, kilisenin yanında park edilen bir araçtaki bombanın neden olduğunu, bombanın araca önceden mi, yoksa park halindeyken mi yerleştirildiğinin araştırıldığını bildirdi.