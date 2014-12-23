'Kilise ruhani Alzheimer'a yakalandı'



Papa Françesko, Roma Katolik Kilisesi'nin yönetiminde 15 "Hastalık" bulunduğunu ifade etti. Hastalıklar arasında “kendini ölümsüz sanmak”, “zihinsel donukluk”, “ruhani Alzheimer”, “gevezelik terörizmini” sayan Papa, “yönetimin kendini düzeltmesi ve cemaat içinde azizliği ve bilgeliği yeşertmesi gerektiğini” söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko “zihinsel ve ruhani donukluğun” gerekli insani empatinin kaybolmasına yol açtığını belirtti. Unvan ve mükafat peşinde koşan ve sadece kendilerine iman edenlerin “rekabet ve kendini beğenmişlik hastalığından” muzdarip olduğunu ifade etti. Çifte hayat sürdürenlerin “varoluşsal şizofreni” yaşadığını, diğer insanlara karşı kayıtsızlığın da fena olduğunu belirtti. Papa Françesko “gevezelik terörizmi” olarak tanımladığı dedikoduyu ve boş konuşmayı eleştirdi. “Olayları açıkça konuşmaya cesareti olmayan korkakların arkadan saldırdığını” ifade eden Papa bunun "soğukkanlı bir cinayetten" farksız olduğunu söyledi.

Papa Françesko “iktidar aç gözlülüğünü”, “sosyal gösterişçiliği”, “taş kalpli olmayı” da hastalıklar arasında saydı. Bu hastalıkların tüm Hrıstiyanlar için bir tehlike oluşturduğunu belirten Papa, bunların bilincinde olmanın iyileşme için atılması gereken ilk adım olduğunu söyledi.