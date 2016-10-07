'Kilis’e roket atıldı' iddiasına Vali'den yalanlama

Suriye'de, terör örgütü IŞİD mevzilerinizi bulunduğu bölgeden akşam saatlerinde ateşlenen 1 roketin, Kilis'in Yavuzlu Köyü bölgesine düştüğü iddialarına İlişkin Kilis Valiliği'nden yalanlama geldi. Kilis Valisi İsmail Çataklı, kentte roket düştüğü iddialarına ilişkin, "Şehrimize roket düştüğü iddiaları asılsızdır. Sınırda görevli askeri birliklerimizin arızalı mühimmatı kontrollü imha ederken bir patlama sesi duyulmuştur." dedi.

Çataklı, yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında akşam saatlerinde Yavuzlar köyü bölgesine "roket düştüğüne" yönelik yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Güvenlik güçlerinin sınır hattındaki önlemlerini sürdürdüğünü belirten Çataklı, "Suriye sınırımızdaki askeri birliklerimiz mayınların kontrollü imhasını gerçekleştirme işlemini sürdürüyor. Şehrimize roket düştüğü iddiaları asılsızdır. Sınırda görevli askeri birliklerimizin arızalı mühimmatı kontrollü imha ederken bir patlama sesi duyulmuştur. İddia edildiği gibi bir roket düşmesi söz konusu değildir." diye konuştu.