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Dünya

Kilise, rahip tacizlerine para yetiştiremiyor

Amerikan Katolik kilisesi, din adamlarının cinsel tacizlerini tazmin amacıyla geçen sene 436 milyon dolar ödedi

16 Mart 2009 02:00

Amerikan Katolik Kilisesi'nin, din adamlarının cinsel tacizlerini tazmin amacıyla geçen sene 436 milyon dolar ödediği bildirildi.

Kilise yetkililerince yayınlanan rapora göre, din adamlarına yönelik cinsel taciz iddiaları, geçen sene 2007'ye göre yüzde 16 arttı.

Katolik Kilisesi, 2007'de cinsel taciz kurbanlarına 526 milyon dolar ödemişti.

Ödenen tazminat miktarı azalmasına rağmen şikayetlerin arttığına işaret edilen raporda, geçen sene 803 cinsel taciz iddiasının ortaya atıldığı, bunların yarıdan fazlasının çocuklarla ilgili olduğu belirtildi.

Yeni şikayetlerin çoğunun, 1960 ile 1974 arasını ilgilendirdiği kaydedildi.

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