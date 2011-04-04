-KİLİSE ÖNÜNDE ATEŞ AÇAN ZANLI TUTUKLANDI İZMİR (A.A) - 04.04.2011 - İzmir'in Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi önünde silahla havaya ateş açtığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.A.E'nin sorgusunda olayı ''tepki'' amacıyla kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Örgüt bağlantısı olmadığı belirlenen M.A.E, işlemlerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Alsancak 1469 Sokak'taki Diriliş Kilisesi'nin önünde, 1 Nisan Cuma akşamı M.A.E, Diriliş Kiliseleri Derneği Genel Sekreteri Andrew Brunson'un bina girişinde olduğu sırada ''Hesap sorulacak'' diye bağırarak yanındaki gaz tabancasıyla havaya ateş açmış, ardından yanında bulunan av tüfeğine el attığı sırada çevrede bulunanların müdahalesiyle yakalanmıştı.