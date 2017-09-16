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Kilise hırsızları yakalandı

Çalınan eşyalar arasında Hz İsa figürlü tablo, Meryem Ana heykeli, 1 adet halı da yer alıyor

16 Eylül 2017 03:27

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Latin Katolik Kilisesi'nden sabah saatlerinde hırsızlık yapan 4 şüpheli Zeytinburnu'nda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 'Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde A.H., O.A.K., B.M. ve Özbekistan Uyruklu A.H. Zeytinburnu'nda hırsızlığa konu olan malzemelerle birlikte yakalanmıştır" denildi. Hırsızlarla birlikte çaldıkları 1 adet Hz. İsa figürlü tablo, 1 adet Hz. İsa figürlü istavroz, 1 adet Meryem Ana heykeli, 4 adet Düstur kitabı, 1 adet halı da ele geçirildi. 

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