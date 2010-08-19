-KİLİSE, 400 YILLIK İNCİL'İ KABUL ETMEDİ ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Mısır'da Kıpti Kilisesi, "İslami Aydınlanma" yayınevinin "yeniden düzenleyerek" piyasaya sürdüğü İncil'i, içeriğinde aşağılayıcı unsurlar barındırdığı gerekçesiyle savcılığa şikayet etti. Mısır'da yayımlanan "El Mısır El Yavw" gazetesinin haberine göre Kıpti Kilisesi, "İslami Aydınlanma" yayınevinin sahibi Ebu İslam Abdullah hakkında, "Hristiyanlığa aykırı İncil yayımladığı" iddiasıyla Kahire başsavcılığına şikayette bulundu. Abdullah, yayımladığı 65 sayfadan oluşan İncil'in, "Yaradılış" öncesi döneme ait olduğunu savunarak amacının, Hristiyanlara bugüne kadar inandıkları İncil'in yanlışlığını göstermek olduğunu söyledi. Kilise Piskoposu Abdülmesih Bassit ise, "İslami Aydınlanma" yayınevinin piyasaya sürdüğü İncil'in 400 yıl öncesine ait olduğunu ve Doğu Akdeniz Arapçasıyla yazıldığını iddia etti. Bassit, "Hristiyanların, Kuran'a yorum ekleme ve ilave etme hakkı olmadığı gibi, Müslümanların da aynı şekilde böyle bir hakkı bulunmuyor" dedi.