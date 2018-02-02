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Kilis ve Hatay'a 9 roket; 2 ölü, 11 yaralı

Reyhanlı'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 16 vatandaş yaralanırken, Kilis'te de 2 kişinin yaralandığı bildirildi

02 Şubat 2018 14:01

Suriye tarafından Kilis ve Hatay'a toplam 9 roket atıldı. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Kilis kent merkezine yönelik 3 ayrı roketli saldırı düzenlendi. Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Bu arada yolda seyir halindeki bir araçta da şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

İncelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, kentte 3 ayrı roketli saldırı olduğunu ve biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Hatay'a peş peşe roketler

Suriye'nin Afrin bölgesindeki YPG mevzilerinden ateşlendiği düşünülen 6 roketin de Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ile ilçe dışındaki boş arazilere düşmesi sonucu 2 yurttaş yaşamını yitirdi, 2'si ağır 16 yurttaş ise yaralandı.

Roketler Fidanlık Mahallesi'nde eski sanayi bölgesi ile Adabucak Mahallesi'ne ve Kırıkhan-Reyhanlı karayolu kenarına düştü. Sanayi bölgesindeki bir iş yerine düşen roket nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 16 kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Rifat Sinirli (69) tedavi altına alındığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

İşçi emeklisi olduğu öğrenilen Sinirli'nin tesadüfen olay yerinden geçtiği öğrenildi. 

Valilik'ten açıklama

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Reyhanlı'ya yapılan roketli saldırıda Rıfat Sinirli'nin ardından 1 kişinin daha öldüğü bildirildi. Ölen kişinin isminin verilmediği açıklamada şöyle dendi:

"2 Şubat'ta Afrin bölgesinden PYD/PKK/KCK/YPG tarafından Reyhanlı ilçemize saat 11.00 sıralarında 3 adet, saat 13.50 sıralarında 3 adet olmak üzere toplam 6 adet askeri mühimmat atılmış olup, askeri mühimmatın 3'ü ilimiz Reyhanlı İlçe merkezine, 3'ü ise ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir. İlçe merkezine düşen 3 adet askeri mühimmatın infilak etmesi sonucu; 2 vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 2'si ağır yaralı olmak üzere 16 vatandaşımız ise yaralı olarak ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır."

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