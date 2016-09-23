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Kilis Valiliği, Suriye sınırındaki özel güvenlik uygulamasını 4. kez uzattı

Suriye tarafından atılan roket, Kilis'te pazar yeri yakınına düşmüştü

23 Eylül 2016 20:31

Kilis Valiliği, Suriye sınırında özel güvenlik bölgesi uygulamasını, dördüncü kez aldığı kararla 15 gün daha uzattı. Dün Suriye tarafından atılan roket Kilis'te pazar yeri yakınına düşmüş, meydana gelen patlamada 8 kişi yaralanmıştı.

Kilis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sınır güvenlik durumunu desteklemek amacıyla Öncü Hudut Karakolu ile Yalçın Nane Hudut Karakolu arasındaki bölgenin, 4. kez 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Şehit Asb. Kd. Çvş. Yalçın Nane Hudut Karakolu'nun geri bölgesi ile Öncü Hudut Karakolu'nun geri bölgesinde 21 Eylül 2016 günü saat 17.00'den başlayıp, 05 Ekim 2016 günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

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