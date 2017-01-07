Kilis sınırındaki Azez'de bombalı araç saldırısı; en az 43 kişi öldü

Kilis'te Türkiye sınırının karşısında bulunan Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 43 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının IŞİD tarafından yapıldığı iddia ediliyor.

İlçedeki hastanede görev yapan Doktor Ebu Hasan, AA muhabirine, saldırıda en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti.

Öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Azez Kaymakamlık binası yakınlarında meydana gelen şiddetli patlama, Kilis tarafından da duyuldu ve kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

AA muhabirinin sivil savunma yetkilisi İyad Şeyh Razuk'tan aldığı bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki ilçenin merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarında bomba yüklü araç infilak etti.

Razuk, saldırı bölgesinde büyük tahribat oluştuğunu belirtti.

İlçedeki hastanede görev yapan Doktor Ebu Hasan, AA muhabirine, saldırıda en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti.

IŞİD tarafından düzenlenen saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananların Türkiye'ye getirilebileceği ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.