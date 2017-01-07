T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kilis sınırındaki Azez'de bombalı araç saldırısı; en az 43 kişi öldü

Yaralananların Türkiye'ye getirilebileceği ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde hazırlık yapıldı

07 Ocak 2017 17:17

Kilis'te Türkiye sınırının karşısında bulunan Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 43 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının IŞİD tarafından yapıldığı iddia ediliyor. 

İlçedeki hastanede görev yapan Doktor Ebu Hasan, AA muhabirine, saldırıda en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti.

Öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Azez Kaymakamlık binası yakınlarında meydana gelen şiddetli patlama, Kilis tarafından da duyuldu ve kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

AA muhabirinin sivil savunma yetkilisi İyad Şeyh Razuk'tan aldığı bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki ilçenin merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarında bomba yüklü araç infilak etti.

Razuk, saldırı bölgesinde büyük tahribat oluştuğunu belirtti.

İlçedeki hastanede görev yapan Doktor Ebu Hasan, AA muhabirine, saldırıda en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti.

IŞİD tarafından düzenlenen saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananların Türkiye'ye getirilebileceği ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.

 

ETİKETLER

KilisTürkiyeSuriyeAzezbombaHalepIŞİD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24