'Kilis Öğretmenevi'nde Cumhuriyet gazetesi alımına niye son verildi?'

HÜLYA KARABAĞLI/Ankara

CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, Kilis Öğretmenevi’nde, Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet gazetesi alımına son veren uygulamayı TBMM gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Düzgün, “Eğitim-Sen Kilis temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Kilis Öğretmenevi’ne daha önce tirajı yüksek gazeteler olan Zaman, Taraf, Vakit, Cumhuriyet ve Hürriyet alınırken son zamanlarda yönetim kurulu kararı sonucunda Cumhuriyet gazetesinin alınmadığı belirtilmiştir” dedi ve şunları sordu:

-Öğretmenevi Yönetim Kurulu tirajı yüksek gazeteler alıyorsa Sözcü gazetesi neden alınmamaktadır?

-Cumhuriyet gazetesinin tirajının Taraf ve (Vakit )şimdi Yeni akit olan gazetelerin tirajından daha yüksek olduğu gerçeğini okuma oranının yüksek olması gereken yönetim kurulu üyeleri bilmemekte midir?