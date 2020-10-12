T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kilis Belediye Başkanı yaşamını yitirdi

12 Ekim 2020 08:43

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut geçirdiği beyin kanaması sonrası  Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Mehmet Abdi Bulut kimdir?

20 Ekim 1967 tarihinde Kilis‘te doğan Mehmet Abdi Bulut, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1993 yılından itibaren Kilis’te serbest avukatlık yaparken, 28 Mart 2009 yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

Evli ve 3 çocuk babası Bulut, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AKP'den aday olmuş ve Kilis Belediye Başkanlığını kazanmıştı.

 

ETİKETLER

son dakikaKilis Belediye Başkanıyaşamını yitirdi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24