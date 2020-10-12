Kilis Belediye Başkanı yaşamını yitirdi

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut geçirdiği beyin kanaması sonrası Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Abdi Bulut kimdir?

20 Ekim 1967 tarihinde Kilis‘te doğan Mehmet Abdi Bulut, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1993 yılından itibaren Kilis’te serbest avukatlık yaparken, 28 Mart 2009 yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

Evli ve 3 çocuk babası Bulut, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AKP'den aday olmuş ve Kilis Belediye Başkanlığını kazanmıştı.