Kilis Belediye Başkanı: Allah'ın izniyle IŞİD'in füze menzilinin dışına çıktık

IŞİD tarafından birçok defa roketle vurulan Kilis’in Belediye Başkanı Hasan Kara, "Şu anda biz Allah’ın izniyle füze menzilinin çok dışına çıktık" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kilis Belediyesi asfalt şantiyesinde düzenlenen iftar programında konuşan Kara, PKK, PYD, IŞİD gibi yurt içi ve yurt dışındaki bir çok örgütün Türkiye'nin üzerine oyunlar oynadığını ifade etti.

Son dönemlerde Kilis'te yaşanan füze olaylarının bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Kara, şöyle konuştu:

"Rabbim terör belasını bir daha yaşatmasın. Ramazan ayı suyu hürmetine ülkemizden belaları def etsin. Ama şunu da bilmemiz lazım bu yaşananlar, bölgede devlet olmamızı istemeyenlerin bize bir oyunu. Bir taraftan bakıyorsunuz terör örgütü PKK, bir taraftan bütün sol örgütler, bir taraftan PYD ve IŞİD bir taraftan da yurt içi ve yurt dışı tamamı Türkiye üzerine oynuyor. Hesap belli. Türkiye bu bölgede söz sahibi olmasın.”

“Osmanlı Devleti bütün ayak oyunlarına rağmen bir cihan imparatorluğu kurdu" diyen Kara, Türkiye'nin de bölgede dimdik ayakta olması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin teröre karşı her türlü tedbiri aldığına dikkat çeken Kara, "Dün güzel bir haber aldık. Şu anda biz Allah’ın izniyle füze menzilinin çok dışına çıktık. Rabbim bize bir daha o günleri göstermesin Allah devletimize güç kuvvet versin. Çok şükür güçlü bir devletimiz ve hükümetimiz var. Ya sıkıntılara ve badirelere karşı güçlü bir hükümet ve devlet olmasaydı. Ne hale gelirdik, varın siz düşünün" diye konuştu.

8 köy IŞİD’den temizlendi

Suriye'de radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in Halep'e bağlı Mare kasabası üzerindeki kuşatmasının kaldırılmasının ardından, iki hafta boyunca havadan ve karadan yapılan taarruzlar sonucu IŞİD’in elinde tuttuğu Kafr Kelbin, Kel Cibrin, Faydiyah, Sındıf, Kara Köprü, Dudiyen, Kafer Brişa ve Kafer Şus isimli sekiz köyün dün tamamen terör örgütünden temizlendiği duyurulmuştu. Kuşatmanın kaldırılmasıyla; bu kasabanın Azez ile olan bağlantısı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve müttefikleri tarafından yeniden kuruldu. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Mare’deki kuşatmanın kaldırılması ve kuzeydeki Azez kenti ile bağlantının yeniden kurulmasında sınırda konuşlu Türk topçu birliklerinin Fırtına obüsleriyle belirli aralıklarla yaptığı atışlar önemli rol oynadı.