Kilikya Katolikosluğu, mülk iadesi davasında AYM'den karar bekliyor

Lübnan’da bulunan ve Ermeni Apostolik Kilisesi’nin iki kutsal makamından biri olan Kilikya Katolikosluğu, Adana Kozan’daki mülklerinin iadesi için Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruya yanıt bekliyor. İlk defa Türkiye dışında bulunan bir Ermeni dini merkezi tarafından açılan davada talep Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınacak. Katolikosluk, Kozan’da tespit edilen mülklerin iadesini ve iade yapılmaması halinde 100 milyon lira tazminat talep ediyor.

Davanın avukatı Cem Sofuoğlu, "1915 Ermeni tehcirinden 100 yıl sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunulduğunu" belirtti ve davayı 27 Nisan 2015’te açmalarına rağmen hâlâ bir ilerleme olmadığını vurguladı. Sofuoğlu, “Roboski davası iki yıldır Anayasa Mahkemesi’nde bekliyor, bizimki daha 7 ay oldu” dedi. Hedeflerinin güç kazanmak değil sadece haklarını ve manastırlarını geri almak olduğunu belirten Sofuoğlu, “2000’lerde bu davayı açamazdık. Şimdi zamanı gelmişti. Konuyla ilgili ne tehdit, ne bir telefon aldım” dedi.

Ayasofya Manastırı’nın da bulunduğu ve yüzyıllardır Katolikosluğa ait olan arazi bugün Kozan Belediyesi adına kayıtlı. Sofuoğlu, tapu kayıtlarını incelemek istediğinde "mülkle ilişkileri bulunmadığı" gerekçesiyle talebinin reddediliğini söylerken, “600 yıl burada yaşadıktan sonra, bu gayrimenkul ile ilişkiniz yok demek, aslında işin ironik ve acı tarafı” diye konuştu.

Osmanlı arşivlerindeki belgeler Kilikya Katolikosluğu’nun tüzel kişiliğini tanıdığını gösterirken "1915 Tehcir mevzuatı" uyarınca, Katolikosluk'un içinde yer aldığı Ayasofya Manastırı boşaltılmıştı. 13 Eylül 1915'te çıkarılan Emval-i Metruke Kanunu'yla manastıra el kondu. Kilikya Katolikosluğu, 1924 yılından itibarense Beyrut'un Antilyas bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor.