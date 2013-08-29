T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kılık-kıyafet oylaması 4 yılda bir yapılacak

MEB, öğrenci kılık ve kıyafetlerinin seçimine yönelik oylama veya anket çalışmalarının 4 yılda bir yapılmasını kararlaştırdı; veli oylamasındaki sınır da yüzde 50'ye indirilmişti

29 Ağustos 2013 16:25

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci kılık ve kıyafetlerinin seçimine yönelik oylama veya anket çalışmalarının 4 yılda bir yapılmasını, bu çalışmaların mart ayı sonuna kadar sonuçlandırılmasını kararlaştırdı. Velilerin çoğunluk kararına göre okul forması tercih edilirse 2012-2013 eğitim öğretim yılındaki formalar kullanılacak. 
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla öğrenci kılık ve kıyafetleri konusunda ilgili mevzuatın uygulanmasında okullarda birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için genelge yayımlandı. Genelgeye göre, okullarda  kılık vekıyafet uygulamasında velilerce yapılacak oylama veya anket neticesinde çoğunluk kararına göre uygun görülecek kılık ve kıyafetlere tüm öğrencilerin uyması sağlanacak. Alınan karar, serbest rekabet ortamında, fırsat eşitliği sağlamak amacıyla okulların ilan panolarıyla web sayfalarında duyurulacak.
 

Zorlama ve sınırlama getirilmeyecek

 
Her bir okulda aynı tip kıyafet olması kaydıyla okullar arasında farklılıkların olmasına fırsat verilecek.
Kıyafetlerin ve armaların temin edilmesinde hiçbir şekilde zorlama ve sınırlama getirilmeyecek. Okul aile birliklerince adres gösterilmeyecek, satış yapılmayacak, serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmelerden kaçınılacak.
Öğrenci kılık ve kıyafetleri, kız ve erkekler için ayrı ayrı renklerde seçilebilecek. Kıyafetlerde sade ve düz renk tercih edilecek. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, velilerce yapılacak oylama veya anket neticesinde, çoğunluk kararına göre okul forması tercih edilirse bir önceki eğitim ve öğretim yılında (2012/2013) uygulanan kılık ve kıyafete devam edilecek.
 

Velilerin çoğunluğu karşı

 
A&G Araştırma şirketinin yaptığı araştırma, velilerin ve öğretmenlerin büyük kısmının, öğrencilerin okula serbest kıyafetle gitmesine karşı olduğunu ortaya koydu. A&G’nin ilkokul, ortaokul veya lisede eğitim gören 2 bin 510 veli ile 504 öğretmen arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre velilerin yüzde 81.4’ü, öğretmenlerin ise yüzde 83’ü çocukların okula “okul kıyafetiyle” gitmesinden yana..  Okul forması üreten tekstilciler ve satışını yapan esnaf da düzenlemeden memnun değil.
Geçen yılın ikinci döneminde, serbest kıyafeti erken deneyen okullardan Tokat Anadolu Lisesi, 1 hafta içinde üniformaya geri dönmüştü.

ETİKETLER

okulöğrenciilkokulortaokulliseüniformaokul formasıserbest kıyafetveli anketi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24