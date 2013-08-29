Kılık-kıyafet oylaması 4 yılda bir yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci kılık ve kıyafetlerinin seçimine yönelik oylama veya anket çalışmalarının 4 yılda bir yapılmasını, bu çalışmaların mart ayı sonuna kadar sonuçlandırılmasını kararlaştırdı. Velilerin çoğunluk kararına göre okul forması tercih edilirse 2012-2013 eğitim öğretim yılındaki formalar kullanılacak.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla öğrenci kılık ve kıyafetleri konusunda ilgili mevzuatın uygulanmasında okullarda birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için genelge yayımlandı. Genelgeye göre, okullarda kılık vekıyafet uygulamasında velilerce yapılacak oylama veya anket neticesinde çoğunluk kararına göre uygun görülecek kılık ve kıyafetlere tüm öğrencilerin uyması sağlanacak. Alınan karar, serbest rekabet ortamında, fırsat eşitliği sağlamak amacıyla okulların ilan panolarıyla web sayfalarında duyurulacak.

Zorlama ve sınırlama getirilmeyecek

Her bir okulda aynı tip kıyafet olması kaydıyla okullar arasında farklılıkların olmasına fırsat verilecek.

Kıyafetlerin ve armaların temin edilmesinde hiçbir şekilde zorlama ve sınırlama getirilmeyecek. Okul aile birliklerince adres gösterilmeyecek, satış yapılmayacak, serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmelerden kaçınılacak.

Öğrenci kılık ve kıyafetleri, kız ve erkekler için ayrı ayrı renklerde seçilebilecek. Kıyafetlerde sade ve düz renk tercih edilecek. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, velilerce yapılacak oylama veya anket neticesinde, çoğunluk kararına göre okul forması tercih edilirse bir önceki eğitim ve öğretim yılında (2012/2013) uygulanan kılık ve kıyafete devam edilecek.

Velilerin çoğunluğu karşı

A&G Araştırma şirketinin yaptığı araştırma, velilerin ve öğretmenlerin büyük kısmının, öğrencilerin okula serbest kıyafetle gitmesine karşı olduğunu ortaya koydu. A&G’nin ilkokul, ortaokul veya lisede eğitim gören 2 bin 510 veli ile 504 öğretmen arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre velilerin yüzde 81.4’ü, öğretmenlerin ise yüzde 83’ü çocukların okula “okul kıyafetiyle” gitmesinden yana.. Okul forması üreten tekstilciler ve satışını yapan esnaf da düzenlemeden memnun değil.

Geçen yılın ikinci döneminde, serbest kıyafeti erken deneyen okullardan Tokat Anadolu Lisesi, 1 hafta içinde üniformaya geri dönmüştü.