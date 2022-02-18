Kılıf ve Aksesuar Markası Olan Dubai Aksesuar'da En İyi Telefon Kılıfları

Hepimizin hayatında güvenebileceğimiz arkadaşlara ve bizi koruyan insanlara ihtiyacı var. Bu güvenilir kişiye genellikle içtenlikle dostumuz deriz. Dubai Aksesuar bu anlamda cihazlarınız için hayranlık uyandıran ve telefonlarınızı dostu gibi koruyan, hayatınızın günlük rutinine ayak uyduran aslına uygun telefon kılıfları sunuyor.

Dubai Aksesuar'ın iPhone Kılıfları, Samsung Kılıfları, Xiaomi Kılıfları ve Oppo Kılıflarının tümü, tarzınıza uyan ve kapsamlı koruma sağlayan tasarımlar sunar. Dubai Aksesuar Telefon Kılıfları, cihazı çeşitli yüksekliklerden düşmelere karşı güvende tutan askeri sınıf darbe emici katmanlarla donatılmıştır. Bunu yaparken her kılıf, telefonunuzun görünümünü ve ömrünü zenginleştiren bir zarafet havasında korur.



iPhone Kılıfları İçin En Popüler Modellerden Biri Olan Color Box



Color Box Telefon Kılıfı; Dubai Aksesuar iPhone kılıfları arasında sunduğu şeffaf kılıf modelini birebir cihaz uyumu sayesinde, telefonunuzu sadece korumakla kalmayın, mükemmel dizayn ve şık renkleriyle tüm ortama ayak uyabilecek durumda. Adından da anlaşılacağı üzere kenarları renkli kılıf olarak serideki renk kombinasyonları siyah, gold, gümüş, veya mavi olsun göz kamaştırıcılığını korur. Bu güzellik sadece cesur değil, aynı zamanda sağlam, işlevsel ve güvenilirdir. Darbe ve düşme korumasının yanı sıra, tampon kasasının birebir uyumu ile yanları daha iyi bir tutuş sağlar. Çizilmelere ve sararmalara karşı dayanıklı malzemeden üretilmiştir, telefonunuzun uzun süre etkileyici görünmesini sağlar.

360 Şeffaf Kılıf Transparent Model



Dubai Aksesuar; Bir çok model için sunduğu 360 Kılıf Transparent modeli iPhone, Samsung, Xiaomi ve diğer modeller içinde satışını gerçekleştirdiği ürün telefonunuz için tam koruma modundadır. Kullanıcılar günlük hayatta yaşanabilecek aksi durumlar için tercihte bulunduğu 360 şeffaf kılıf modeli, cihazın orjinalliğini bozmadan kullanım sağlamasının yanında ekran hassasiyetini de düşürmeden standart diğer kılıflar gibi rahatlıkla kullanabiliniyor. TPU malzemeden üretilen kılıf sararma ve solmalara karşı direnç gösteren uzun ömürlü kılıflar arasında yerini alıyor.

Şeffaf Kılıf Serisinde Ultra Dayanıklı Forst



Bu listenin üçüncü sırasında bulunan, Dubai Aksesuar'ın Adından da anlaşılacağı gibi, bu şefaff telefon kılıfı düşük ağırlığı olan bir profile sahiptir. Telefonunuzun parlaklığını gösteren minimalist bir tasarıma sahiptir. Ultra ince olmasına rağmen, düşmelere ve darbelere karşı etkili bir yapıya sahiptir.

Esnek kavrama kenarları ile daha iyi bir tutuş sağlar. İnce tasarım, kablosuz şarjın tam olarak desteklenmesini sağlar. Çizilmeye ve sararmaya karşı dayanıklı kılıf. Ancak şeffaf kılıf hayranı değilseniz, ultra ince buzlu siyah kılıflardan faydalanabilirsiniz.

Sıvılı Kılıflar Serisinde Sulu Simli Kılıf Marshmallow



İsmiyle büyüleyici bir olay yaratan sulu simli marshmallow modeli, telefonunuzun konumuna göre hareket eden bir parıltılı sıvı olayı yaratıyor. Dinamik, akıcı bir parıltı efekti elde etmek için kılıf, sertifikalı güvenli bir mineral yağ içerir.

Çılgın konfeti, koyu renkli neon boncuklar ve kapalı alanda kademeli olarak yuvarlanan ve büyülü bir sim şelalesi etkisi yaratan içindeki simli pullu malzemeden üretilmiştir. Cihazınızın en sevdiğiniz tarzda parlamasını sağlamak için kılıf gümüş şelale, yanardöner pırlanta ve konfeti seçenekleriyle sunuluyor.