-Kılıç'tan taziye ziyareti KIRIKKALE (A.A) - 24.09.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, otomobilinin Sungurlu'da makam aracına çarpması sonucu ölen Bozdağ'ın ailesini taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Kılıç, beraberindeki Vali Yusuf Hakan Güner, Delice Belediye Başkanı İhsan İçici, İl Genel Meclisi üyesi Mustafa Önder ile birlikte, Bozdağı'ın, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Kocabaş Köyündeki evine geldi. Evin önünde kurulan taziye çadırında, Bozdağ'ın eşi Pembe Bozdağ'ın elini öpen ve yaşlı kadına sarılan Bakan Kılıç, ''Başın sağolsun teyze. Görünmez kaza'' dedi. Bakan Kılıç, Bozdağ'ın çocuklarını da ''başsağlığı'' diledi. Bakan Kılıç bir süre Bozdağ ailesinin yanında kalırken, Kazım Bozdağ için dua okundu.