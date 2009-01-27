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Kılıçtan kurtuldu, VIP'te ağırlandı

Allaha küfür ettiği iddiasıyla Suudi Arabistan'da idam cezasına çarptırılan ve Gül'ün girişimiyle affedilen Boğday Türkiye'ye geldi

27 Ocak 2009 02:00

Suudi Arabistan’da 22 ay önce komşusuyla tartışırken, Allah’a küfür ettiği iddiasıyla tutuklanıp, mahkemece idama mahkûm edilen ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün girişimiyle affedilen 31 yaşındaki berber Sabri Boğday dün Türkiye’ye geldi.

Erdoğan'a teşekkür ziyareti

Türkiye’ye iade işlemleri Cidde’deki Türk Başkonsolosluğu tarafından yapılan Sabri Boğday, dün saat 05.40’da THY’nin tarifeli uçağıyla İstanbul’a geldi. Uçağın altından otomobille alınarak, VIP Salonu’na getirilen Boğday, burada kendisini bekleyen eşi Muazzez ve üç yaşındaki oğlu Süleyman’la buluştuktan sonra ailesiyle birlikte THY’nin 07.05 uçağıyla Ankara’ya götürüldü.

Oğlu Süleyman ve eşi Muazzez Boğday ile birlikte TBMM’ye gelen Boğday, Başbakan Erdoğan ile bir süre görüştü. Görüşme sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine çok mutlu olduğunu anlatan Boğday, "Oğlumu en son gördüğümde dört aylıktı, şimdi üç yaşında, çok mutluyum. Sayın başbakanımız oğlumu severek ona oyuncak araba verdi. Eşime ve bana da geçmiş olsun dileklerini iletti" dedi.

Boğday, Mısırlı bir terzi ile tartıştığı sırada "Allah ve Peygamber’e küfrettiği" gerekçesiyle suçlanmış ve çıkarıldığı mahkemede idam cezasına çarptırılmıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan, berber Boğday’ın affedilmesi için Suudi Arabistan Kralı Abdullah nezdinde girişimlerde bulunmuştu.

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