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Politika

Kılıçradoğlu: "Başbakan gerekeni yapmadı" ANKARA (A.A)

05 Kasım 2011 13:45

-Kılıçradoğlu: "Başbakan gerekeni yapmadı" ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Barzani'nin olası tutumu konusunda da sayın Başbakan'ın dikkatini çekmiştik ama o gerekeni yapmadı. Sadece bizi suçladı ama bugün geldiğimiz noktada bizim ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkmış oldu'' dedi.  Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in ölümünün 5. yılı nedeniyle partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından JW Marriott Hotel'de düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu, etkinliğin konuşmacılarından 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i otel girişinde karşıladı. Kılıçdaroğlu ve Demirel, salona girişlerinde ise gazetecilerin terörle ilgili sorusunu yanıtladı.  Bir gazetecinin ''Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyaretinin hatırlatılarak, ''Barzani'nin 'Türkiye operasyonları durdurulmalı' şeklinde bir açıklaması var. Aynı zamanda 'Biz de Türkiye ile ortak bir operasyon yapmayız' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Terörle mücadelede uluslararası boyutun önemini hepimiz biliyoruz. Daha önce bu sakıncalara dikkat çekmiştik. Barzani'nin olası tutumu konusunda da sayın Başbakan'ın dikkatini çekmiştik ama o gerekeni yapmadı. Sadece bizi suçladı ama bugün geldiğimiz noktada bizim ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkmış oldu'' yanıtını verdi.  Süleyman Demirel de, son dönemlerde terör olaylarında artış olduğunun belirtilmesi ve hükümetin terör politikasını nasıl bulduğunu sorulması üzerine, ''Bunlar ayaküstü konuşulacak konu değildir. Bugünün konusu Bülent Ecevit'tir. Ben buraya merhum Ecevit'in anılması için geldim. Bu büyük devlet ve siyaset adamını gelin hep beraber analım. Kendisine Allah rahmet eylesin, milletimize tekrar başsağlığı diliyorum'' dedi.

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