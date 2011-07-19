-KILIÇLAR EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ OLDU ESKİŞEHİR (A.A) - 18.07.2011 - Geçici görevle Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar, ''Bu önemli görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağım'' dedi. Kılıçlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır Eskişehir'de görev yaptığını anımsatarak, kentte önemli çalışmaların yanı sıra unutulması imkansız güzel hatıralarının bulunduğunu kaydetti. Emniyet Genel Müdürlüğüne atanma yazısının bugün ulaştığını anlatan Kılıçlar, ''Yarın Ankara'ya giderek görevime başlayacağım. Tevdi edilen yeni görevimin öneminin farkındayım. Eskişehir Valiliğinde olduğu gibi, bu önemli görevi de en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağım'' dedi. -MEHMET KILIÇLAR'IN ÖZ GEÇMİŞİ- Valilik resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mehmet Kılıçlar, 1965 Yılında Tokat'ın Artova ilçesinde doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında Samsun Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Yozgat'ın Sarıkaya ve Ankara'nın Haymana ilçeleri Kaymakam vekilliği, Giresun'un Yağlıdere, Elazığ'ın Kovancılar Kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Temsilciliği, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 30 Aralık 2005 tarih ve 9864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mardin Valisi olarak atandı. 22 Aralık 2008 tarih ve 14448 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Eskişehir Valisi olarak atanan Vali Kılıçlar, 5 Ocak 2009 tarihinde görevine başladı. 1990-1991 yılları arasında ABD'de 1 yıl İngilizce ve mesleki konularda eğitim, Japonya'da Kamu Yönetimi, Fransa ve Singapur'da mesleki konularda seminerlere katılan Kılıçlar, iyi derecede İngilizce biliyor. Kılıçlar, evli ve iki çocuk babası.