Kılıcı bıraktı artık çevreci

T24- Bir dönem Türkiye’de de geniş kitlelerce izlenen “Zeyna: Savaşçı Prenses” dizisinin Yeni Zelandalı başrol oyuncusu Lucy Lawless ve bir grup Greenpeace eylemcisi, Alaska’da petrol aramak için yola çıkmaya hazırlanan sondaj gemisi Noble Discoverer’ın Yeni Zelanda’daki Taranaki limanından kalkışını engelledi.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, son yılların popüler dizisi Gladyatör’ün de başrol oyuncularından olan 43 yaşındaki Lawless ile 6 protestocu, dün erken saatlerde gemiye çıkmayı başarıp “Shell’i Durdur” dövizi taşıdı.

Gemiden telefonla AFP ajansına konuşan aktris, gözaltına alınma olasılığından endişelenmediğini söylerken, eyleme katılma amacını şu sözlerle ifade etti: “Bugün burada gezegenimizin ve çocuklarımın geleceği için bulunuyorum. Derin denizlerde petrol aramak yeterince tehlikeli bir iş. Bu işi bir de Kuzey Buz Denizi gibi büyüleyici bir bölgede yapmak, fazla ileri gitmek oluyor. Çocuklarımın, petrol için kutup ayılarının yaşam alanını mahvettiğimiz bir dünyada büyümesini istemiyorum.”

İlerleyen saatlerde açıklama yapan Greenpeace sözcüsü de polisin göstericileri gemiden indirmeyi başaramadığını söyledi.



