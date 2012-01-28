-Kılıç: Hepimiz hassas davranmalıyız TRABZON (A.A) - 28.01.2012 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Türk futbolu açısından oldukça hassas bir dönemden geçiyoruz, o yüzden hepimiz bu hassasiyete uygun davranmalıyız'' dedi. Bakan Kılıç'ı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Trabzonda, havaalanında karşılayanlar arasında Trabzonsporlu taraftarlar da vardı. Bazı taraftarların, boynuna bordo mavi renkli Trabzonspor atkısı takmak istemesi üzerine Bakan Kılıç, şunları söyledi: ''Türk futbolu açısından oldukça hassas bir dönemden geçiyoruz, o yüzden hepimiz bu hassasiyete uygun davranmalıyız. Yanlış anlaşılabilir diye bu dönemde özel bir hassasiyet gösteriyorum.'' Bakan Kılıç'ın bu açıklamalarının ardından bazı internet sitelerinde ''Bakan Kılıç Trabzonspor atkısını takmadı'' haberlerinin yer almasının üzerine ise Kılıç, ''Bütün hassasiyetimize rağmen, tavrımız yine suistimal ediliyor. Çok dikatli davranmak zorundayız'' ifadelerini kullandı. Kılıç, esnaf gezisinin ardından, Pelitli Gençlik Merkezi'ni ziyareti esnasında Trabzonlu gençlerin atkı takmak yönündeki benzeri isteğini kırmayarak, Trabzonspor renklerinden oluşan atkının boynuna dolanmasına izin verdi. Bordo mavili Trabzonspor atkısını takan Kılıç, Trabzonsporlu taraftarlarla birlikte fotoğraf çektirdi.