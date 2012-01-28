T24 LogoT24 Logo
Spor

Kılıç: Hepimiz hassas davranmalıyız TRABZON (A.A)

28 Ocak 2012 22:31

-Kılıç: Hepimiz hassas davranmalıyız TRABZON (A.A) - 28.01.2012 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Türk futbolu açısından oldukça hassas bir dönemden geçiyoruz, o yüzden hepimiz bu hassasiyete uygun davranmalıyız'' dedi. Bakan Kılıç'ı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Trabzonda, havaalanında karşılayanlar arasında Trabzonsporlu taraftarlar da vardı. Bazı taraftarların, boynuna bordo mavi renkli Trabzonspor atkısı takmak istemesi üzerine Bakan Kılıç, şunları söyledi:  ''Türk futbolu açısından oldukça hassas bir dönemden geçiyoruz, o yüzden hepimiz bu hassasiyete uygun davranmalıyız. Yanlış anlaşılabilir diye bu dönemde özel bir hassasiyet gösteriyorum.''  Bakan Kılıç'ın bu açıklamalarının ardından bazı internet sitelerinde ''Bakan Kılıç Trabzonspor atkısını takmadı'' haberlerinin yer almasının üzerine ise Kılıç, ''Bütün hassasiyetimize rağmen, tavrımız yine suistimal ediliyor. Çok dikatli davranmak zorundayız'' ifadelerini kullandı. Kılıç, esnaf gezisinin ardından, Pelitli Gençlik Merkezi'ni ziyareti esnasında Trabzonlu gençlerin atkı takmak yönündeki benzeri isteğini kırmayarak, Trabzonspor renklerinden oluşan atkının boynuna dolanmasına izin verdi. Bordo mavili Trabzonspor atkısını takan Kılıç, Trabzonsporlu taraftarlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24