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Kılıçdaroğu şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gençer'in ailesini ziyaret etti 

BURSA, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnegöl'deki toplantıya katılmak üzere geldiği Bursa'da Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gençer'in Kurşunlu Köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek taziyelerini sundu

02 Kasım 2017 14:31

BURSA, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnegöl\'deki toplantıya katılmak üzere geldiği Bursa\'da Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gençer\'in Kurşunlu Köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek taziyelerini sundu. 

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