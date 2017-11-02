Kılıçdaroğu şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gençer'in ailesini ziyaret etti
BURSA, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnegöl'deki toplantıya katılmak üzere geldiği Bursa'da Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gençer'in Kurşunlu Köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek taziyelerini sundu
02 Kasım 2017 14:31
BURSA, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnegöl\'deki toplantıya katılmak üzere geldiği Bursa\'da Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gençer\'in Kurşunlu Köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek taziyelerini sundu.
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