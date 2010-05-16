Kılıçdaroğu: Kesinlikle aday olmayacağım

T24 - CHP Genel Başkanlığı için en kuvvetli adaylardan biri olan Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Baykal’la bir araya geldikten sonra yaptığı konuşmalarda net bir açıklama yapmamış, uzlaşmanın öneminden bahsetmişti. Ancak dün (15 Mayıs 2010) Star TV’ye konuşan Kılıçdaroğlu, kesinlikle aday olmayacağını söylediğini açıkladı.





22-23 Mayıs tarihlerinde yapılacak CHP Kurultayı’nda aday olup olmayacağı merakla beklenen Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, son kararını dün Star TV’ye açıkladı. Ankara Haber Müdürü Esat Pala, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Deniz Baykal’la telefonda görüştüğünü belirterek her ikisinin de önemli açıklamalar yaptığını söyledi. İşte Kılıçdaroğlu’nun aktardığı bilgiler: “Kurultaya çok az bir zaman kaldı. Bekleyip göreceğiz, neler olacak, gelişmelere hep birlikte tanık olacağız. Baykal’ın beni adaylığa işaret etmediği yönündeki yorumlara saygı duyuyorum. Herkesin kendi görüşüdür. Sayın Baykal parti içinde bir birliğin, bütünlüğün ve uzlaşma olmasının altını çizdi. Ben daha önce söylediğim noktadayım, gelişmeleri izliyoruz. Salı gün il başkanlarımız toplanacak. İl başkanlığı toplantısı önemli, neler yaşanacak birlikte göreceğiz. Ama ben kurultay öncesinde dilekçe verip kesinlikle aday olmayacağım. Bunu açıkça söylüyorum. Sayın Genel Başkan’ın geri dönüşünü bekleyeceğim.”







'Bana Kemal demeyin' demedim







Deniz Baykal da Pala’ya şu açıklamaları yaptı: “Benim şu anda bir aday işaret edecek konumda olduğumu düşünmek doğru değil. Ben kendimi bir aday belirlemeyle görevli olduğumu düşünmüyorum. Başka bir arkadaşı tercih ediyorum da Kemal Bey’i tercih etmiyorum gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Kemal Bey de olabilir, başka arkadaşlar da aday olabilir. Hiçbirine bir itirazım yok. Takdir tabii ki arkadaşlarımızın. Benim bu konuda benim söyleyecek bir şeyim yok. Ben zaten aynı kararı almış konumdayım. 22 Mayıs’ta kurultaya katılmayacağım. Atatürk Spor Salonu’nda ben kesinlikle yokum.”







Başbakan’a dava açmayacağım







“Başbakan’ın açıklamalarına dava açmayı düşünmüyorum. Bunun cevabını vermiştim ama vermeye de devam edeceğim. Çelik’in ’Hem kel hem fodul’ sözlerine de cevap vermeyeceğim. O üslupla ben meşgul değilim.”







Eylemin anlamı çok büyük







“Gençleri çok iyi anlıyorum. Onların bu eyleminin hiç kuşku yok ki benim için büyük anlamı var. Ama derdim bunun böyle çevreyi rahatsız eden bir olay haline dönüşmemesiydi. Tabii biraz tedirgin oldum ve bu olaya karışmama kararı aldım ve derhal kapandım. İçeri girdim, çıkmadım. Benim de görevde kalmamı isteyen genç arkadaşlarla onların bir parçasıymış gibi görünmem hoş bir şey değil.”