-Kılıçdaroğlu: Türkiye'de adalet yok GEBZE (A.A) - 20.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin mahkemece verilen kararı değerlendirirken, ''Türkiye'de adalet yok. 'Hukukun üstünlüğü' diye bir kavram sadece kitaplarda yazılı. Yargının kendi içindeki tartışmalar bile olayın vahametini gösteriyor. Yargının bağımsız ve tarafsız olması çok önemli. Tarafsızlığını ve bağımsızlığını kaybetmiş bir yargı adalet dağıtamaz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Gebze'deki Marmara Nakliyeciler Terminali'ni ziyaret ederek, kamyoncuların sorunlarını dinledi. Toplantının sonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, ''Cumhurbaşkanı Gül'ün bir açıklaması oldu ve 'CHP görev süresinin 5 yıl olduğunu düşünüyorsa Anayasa Mahkemesine gidecektir' dedi. Bu konuda ne diyeceksiniz?'' sorusuna ''Bu söylemi ve ilgili yasayı salı günü grup toplantısında değerlendireceğiz'' karşılığını verdi. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin mahkemece verilen kararı nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de şunları kaydetti: ''Türkiye'de adalet yok. 'Hukukun üstünlüğü' diye bir kavram sadece kitaplarda yazılı. Yargının kendi içindeki tartışmalar bile olayın vahametini gösteriyor. O nedenle yargının bağımsız ve tarafsız olması çok önemli. Tarafsızlığını ve bağımsızlığını kaybetmiş bir yargı adalet dağıtamaz. Savcıların olaya müdahil olması lazım. 'Örgüt var' deniliyor. Bir başka kesim 'Yok' diyor. Parasız eğitim isteyen üniversite öğrencilerini örgütlü diye alıyorsunuz aylarca hapiste tutuyorsunuz. Cinayet işleniyor, Trabzon'dan Ankara'ya kadar uzanan bir süreç var. O sürecin içinde pek çok kamu görevlisi var ama ortada örgütü bulamıyorsunuz. Böyle adalet olur mu?'' Kılıçdaroğlu, ''İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu için 400 yıl ceza istenmesi konusunda ne diyeceksiniz?'' şeklindeki soruya da ''400 yıl az. Bence 1000 yıl olsa daha iyi olurdu. Adalet böylece tecelli ederdi'' diye cevaplandırdı. Nakliyecilerin çok ciddi sorunları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''AKP 'Yol yaptık' diyor ama kamyoncular mazotun pahallılığından yolu kullanamıyor ki. Bu yüzbinlerin sorunlarını dile getirmeliyiz. Geçinemiyor kamyoncular. Garajları çamur içinde'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, kamyonculardan önce de Sakaryalılar Derneğini ziyaret etti. Bölgedeki sanayileşmenin çevrede yaşayanların sağlığını tehdit ettiğini öne süren dernek üyeleriyle sohbet eden Kılıçaroğlu, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin pek çok ili organize sanayi beklerken sadece bir yerde yoğunlaşma insanları dışlama anlamına geliyor. Oysa sanayiye 'Evet' diyoruz ama sanayi insan için candır. Eğer insanı sanayiden uzaklaştırırsanız bu doğru bir uygulama değil. Dilovası'nın çevre sorunlarının takipçisi olacağız. Sanayinin de sanayicinin de belirli plan içinde hareket etmesi ve çevreye karşı duyarlı olması gerekir. Bu bölgede çevre sorunlarından söz edenler, özellikle bürokratlar bir şekilde susturuluyor. Bizim sesimizin daha gür çıkması için bize destek vermelisiniz. Buradan AKP'ye yüzde 58 oy çıktı. 'Yüzde 58 oy verdik başımıza bunlar geldi' diye bir düşünün. Ben de size söz veriyorum sorunlarınıza sahip çıkacağız.''