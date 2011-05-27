-KILIÇDAROĞLU: ''TERÖRÜN BİTMESİ LAZIM'' İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörle yüz yüze gelmek istemediklerini ve terörün artık bitmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'taki patlamada yaralanarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün Bingöl'de olduğunu, 33 askerin şehit edildiği noktaya gittiğini belirterek, ''Terör kimden, ne zaman gelirse gelsin hepimizin şiddetle reddetmesi, lanetlemesi gereken bir olay. Genç bir kızımız, masum bir kızımız hiçbir günahı olmayan kızımız, arabasında giderken bomba koyuyorsunuz ve bir ayağını kaybediyor. Bir kız çocuğu için bir ayağın ne kadar önemli olduğunu bilmez miyiz? Bu dramı yaşamak güzel bir şey değil'' diye konuştu. Ayten Bal'ın bilincinin yerinde olduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: ''Güler yüzlü, ağrıları var. Yakında yoğun bakımdan çıkacağı ifade edildi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim, ama terörle artık yüz yüze gelmek istemiyoruz. Bu ülkede terörün bitmesi lazım artık. Masum insanları teröre kurban etmek kime ne yarar sağlayacak. Sadece o çocuğun değil, ailenin de dramını düşünün. Bu çocuğun umutları vardı. Geleceği vardı. Neden bir ayağını yitirsin. Terör, hiçbir topluma yarar getirmemiştir. Hep terörle karşı karşıya kaldık. Acılarını yaşadık. Bu acılar sona ermeli. Yüreğinde insan sevgisi olan kişiler artık teröre karşı ortak bir payda oluşturmalı ve hepimiz nereden gelirse gelsin terörü lanetlemeliyiz.''