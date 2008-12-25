Kılıçdaroğlu'nun yeni hedefi Kadir Topbaş

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni hedefi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş oldu.

Kılıçdaroğlu, dün akşam Kanal D'de katıldığı Genç Bakış programında, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bu kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hakkında çarpıcı iddialar öne sürdü. İşte Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar:



'Baykal isterse İstanbul Belediye Başkan adayı olurum'



Belediye başkanı olmak gibi bir niyetim yok ama parti meclisi böyle bir karar alınır parti başkanımız böyle birşey isterse; başka birinin bu görevi yürütmesi gerektiğini söyler ama verecekleri karara da saygı duyar, aday olurum.

Bu seçimde AKP ciddi bir kan kaybı yaşayacak. Bizimse Ankara İstanbul ve İzmir'de yüzde seksen kazanma olasılığımız var.



'Çarşaf dini kıyafet değil'



İstanbul İl Başkanımızın girişimiyle "CHP neden varoşlara inmiyor?" eleştirilerine karşı buralarda "Cumhuriyet Halkevleri" kuruldu. Orada eğitimler verildi ve o eğitime katılan çarşaflı türbanlı kadınlar vardı. Çünkü oralarda yüzde doksan bu tür bir giyim tarzı var. Dolayısıyla çarşaf açılımının başlangıç noktası budur.

Biz sokakta insanların özgürce giyinmesine değil devletin başına türban geçirilmesine , anayasanın değiştirilemez maddalerinin dolaylı yoldan değiştirilmesi çabalarına karşıyız

AKP laikliğin hedefi olmakla suçlanırken çarşaftan bahsedildi mi hiç? Çünkü çarşaf dini kıyafet değil gelenektir. Bu nedenle laikliğe aykırı eylemlerin odağı değildir.



'Kadir Topbaş koltuğunda oturmalı mı?'



Gözü doymayan bir işadamına 48 saatte 11 trilyon rant sağlarsa bu belediye başkanı kime hizmet ediyordur? İstanbullulara mı, yandaşlarına mı? Silivri'de bir imar değişikliği ile 11 trilyon rant sağlayan o başkan koltuğunda oturmalı mıdır?

Ön ödemeli su sayaçlarıinsan haklarına aykırı. Doğalgazsız, elektriksiz bir şekilde yaşanabilir ama su olmazsa yaşayabilir misiniz? Buna karşı çıkamazsak bizi daha çok soyarlar.



'Ali Babacan'ın Dubai'de yaptığı vatana ihanet'



Türkiye dış politikada dik duramıyor, belli konlarda tutarlı tavır alamıyor.

Ali Babacan Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine girmemesi karşılığında 8.5 milyar dolarlık kredi anlaşmasını Dubai'de imzalamıştır. Bunun adı vatana ihanettir. CHP buna karşı çıktı, Türk Ordusu gerektiği zaman oraya girer dedi ve o para kullanılamadı. İşte bu anlaşmaya imza atan iktidar Türkiye'nin haklarını savunabilir mi?



'Bana iftira atanlar bir de kendilerine Müslüman diyor'



Yolsuzluk iddialarını dile getirmeye başlayınca iftra kampanyaları başladı. Benim Almanya'da saunaya gittiğimi, sonra da PKK'lıların bulunduğu bir araca bindiğim, ardından bu aracın polis tarfından durdurulup ceza kesildiği yazıldı. Oysa ki o ceza tutanağındaki tarih ve saatte ben henüz İstanbul'daydım. Bu iftiraları atanlar bir de kendilerine Müslüman diyorlar?



'Canan Arıtman'ın açıklamalarını doğru bulmuyorum'



Canan Arıtman'ın doğrudan doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün annesine yönelik açıklamalarını doğru bulmuyorum.

Sayın Abdullah Gül bir yanlışa imza atmıştır. Bu olayı hiçbirşekilde dikkate almamalıydı.



Çankaya Belediyesi olayı



Çankaya Belediyesi olayında İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Merkezi ve Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı. Ardından Merkez Yürütme Kurulu delilleri yargıya iletip disiplin soruşturması başlattı.

Dışarıdan aldığımız borç parayı olağanüstü bir hovardalıkla harcadık

Dünyadaki para varlığını çok kötü kullandık ve sonuç olarak da yine İMF'ye muhtacız.

Eğer biz sanayiyi destekler, sıcak paranınbu kadar hakim olmasının iyi olmadığının altını çizersek ekonomiyi düzeltiriz. Biz maalsef dışarıdan aldığımız borç parayı olağanüstü bir hovardalıkla harcadık.

Biz hem siyasal hem ekonomik açıdan yeni bir Kurtuluş Savaşı başlatmak ve yabancılarınbizi yönetmesine karşı çıkmak zorundayız. Ama bu tabii ki kendimizi dünyayay kapatmak manasında değil.



'Aytaç Durak dosyası kapanmadı'



Yolsuzluğu kim yaparsa yapsın, hangi partiden olursa olsun hesabının sorulması gerek. Aytaç Durak MHP'ye geçti diye O'nun dosyasını kapatmayacağız.

Önder Sav'ın kişisel görüşleri partiyi bağlamaz. Biz hiçir şekilde kimsenin dini inançlarına ve din büyüklerine karşı saygısızlığa izin vermeyiz. Hz. Muhammed çağının en büyük devrimcisidir. Hiçbir peygambere, bizim ya da kimsenin peygamberine dil uzatılması söz konusu değildir. Ayrıca tğm dini inançlara saygılıyız.Ama devket dinsel inançlara ve ırklara karşı tarafsız olmalıdır. Laiklik dinsel inançları güvence altına alan bir sistemdir.



'Rektörlük seçimlerinde sistem değişmeli'



Rektörlük seçimlernde sistem değişmeli. Ya en çok oy alanların ataması hakkında bi rgelenek olmalı ya da üniversteler kendi rektörlerini kendi seçmeli.



'Soykırım iddilarını doğru bulmuyoruz'



Ben ve partim Ermeni soykırımı olduğuna inanmıyor bunun tarihçiler tarafından sorgulanmasını istiyoruz.