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Politika

KILIÇDAROĞLU'NUN SANAL TAKİPÇİLERİ ANKARA (A.A)

02 Mart 2011 13:42

-KILIÇDAROĞLU'NUN SANAL TAKİPÇİLERİ ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sosyal paylaşım sitesi ''facebook'' üzerinde oluşturulan hayran sayfasının, 850 bin takipçiyi aştığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, geçen yıl kasım ayı başında facebook üzerinde kişisel görüşlerini, duygu ve beğenilerini ''Sakin Güç'' adlı sayfasında paylaşmaya başladı. Gündemle ilgili görüşlerini ''kilicdarogluk'' isimli twitter adresinden de paylaşan Kılıçdaroğlu'nun, bu adreslerinin yanı sıra, Facebook gönüllülerince yürütülen hayran sayfası da kullanıcılardan yoğun ilgi gördü. ''Sakin Güç'' adlı kişisel hesabındaki arkadaş sayısı yaklaşık 5 bine ulaşan Kılıçdaroğlu'nun, facebook gönüllülerce oluşturulan hayran sayfası da 850 bin 453 kişilik takip sayısına ulaştı. CHP'nin resmi internet sitesi aracılığıyla takipçilerine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, seçim döneminde ''halkın iktidarını'' kurmak için hep birlikte olacakları mesajını verdi.  Hayran sayfasında günde binlerce kişi fikirlerini diğer takipçilerle paylaşıp, gündem hakkında tartışıyor.

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