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Kılıçdaroğlu’nun profili siyaha büründü

"İstanbul'da yapılan alçak terör saldırısını lanetliyorum"

12 Aralık 2016 01:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki terör saldırısını lanetleyerek, Türkiye'ye kastedenlerin, alçak saldırılar yapanların amaçlarına asla ulaşamayacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da yapılan alçak terör saldırısını lanetliyorum. Ülkemize kastedenler, alçak saldırılar yapanlar amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Polislerimize ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Bu kara günlerin bir an önce son bulmasını diliyorum." ifadesini kullandı. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında kendisine ait fotoğrafı kaldırarak, siyah zemin kullanması da dikkati çekti. 

 

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