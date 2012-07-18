Kılıçdaroğlu'nun PM için hazırladığı anahtar listede kim var, kim yok?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi (PM) için hazırladığı "anahtar liste"ye giren çok sayıda isim belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun kısa bir süre sonra açıklamaya hazırlandığı listede son dakika değişikliği yapılmazsa Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, Prof. Burhan Şenatalar, Adnan Keskin, Şafak Pavey ile eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın da yer aldığı bildiriliyor. Bazı il başkanlarının itiraz ettiği eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın anahtar listeye alınmadığı belirtiliyor. Çok sayıda milletvekilinin ise adaylıktan vazgeçtiği, bu isimlerden bazılarının Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Bürosu'nca arandığı konuş.uluyor.

CHP PM 60 kişiden oluşuyor. Bu 60 üyenin 8'i Bilim Kültür Yönetim Platformu'ndan seçilecek.

Kılıçdaroğlu’nun, bugün sona erecek 34. Olağan Kurultay'a il başkanlarıyla birlikte 86 kişilik bir anahtar liste sunması bekleniyor. Bu listeye alternatif listelerin çıkması da bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun listesinde öne çıkan bazı isimler şöyle:

- Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde yayımlanan İlhan Taşçı'nın haberine göre, mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin PM’deki yeri korundu. Yönetime girip girmeyeceği merak konusu olan Denizli Milletvekili Adnan Keskin anahtar listede yer aldı. Geçtiğimiz günlerde istifa eden Gürsel Tekin ile Kılıçdaroğlu’nun daha önceki MYK’larında yer alan Haluk Koç ile Hurşit Güneş de listede ismi bulunanlar arasında.

Listedeki milletvekilleri

- Genç milletvekillerine ve gençlik kolları üyelerine ağırlık veren Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde milletvekillerinden Şafak Pavey, Veli Ağbaba, Engin Altay, Özgür Özel, Ali Rıza Öztürk, Gülsüm Bilgehan Toker, Bülent Tezcan, Kadir Gökmen Öğüt de yer alıyor.

- Eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, görevden alınan CHP Kadın Kolları Başkanı Zuhal Samlı da listeye girdi.

İş dünyasından isimler

- Listeye “temiz” işadamları koyacağını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, iş dünyasından bazı isimlere de anahtar PM listesinde yer verdi. İşadamı Cemal Canpolat listeye girdi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük’ün eşi İstanbul Milletvekili Sedef Küçük de anahtar listede yer aldı.

İki emekli asker de var

- Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer alan iki emekli asker “sürpriz” olarak değerlendiriliyor. Listede eski Sakarya CHP İl Başkanı emekli albay Cem Hatunoğlu ile YAŞ kararlarına tepki olarak görevinden istifa eden tuğgeneral Ali Er yer aldı.

- Mevcut PM’den Bülent Kuşoğlu ve Gülseren Onanç, Umut Oran yerini korudu. Eski milletvekili Çetin Soysal ile sendikacı Yaşar Seyman listede yer buldu.

Fikri Sağlar liste dışı

- Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer bulacağını söylediği eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, bazı il başkanlarının tepkisi üzerine liste dışında kaldı.

Bilim Platformu Listesi

60 kişilik PM’nin 8 üyesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday göstereceği 12 kişi arasından seçilecek. Prof. Sencer Ayata başkanlığındaki CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu listesinde yer alan bazı isimler şöyle:

- Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Prof. Dr. Sencar Ayata, Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, Prof. Dr. Nur Serter, Prof. Dr. Burhan Şenatalar ile gazeteci, televizyon programcısı Gürbüz Evren.

- Eski Kültür Bakanlığı Müsteşarı Halit Toraman'ın da PM anahtar listesine girecek isimler arasında olduğu belirtiliyor.