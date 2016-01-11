Kılıçdaroğlu'nun partiden ihracı istendi

YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç edilmesi için partinin ilgili organlara başvuracağını açıkladı.

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, cuma namazı iznine ilişkin genelgeye destek verdiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ihracı istemiyle CHP'ye başvuracağını belirtti. Vatan gazetesinde yen alan habere göre Eminağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1975'te Karayolları Genel Müdürlüğü çalışma saatlerinin, cuma namazı saatine göre düzenlenmesine ilişkin işlemin, "laiklik ilkesine" aykırı bulunarak ve inanç özgürlüğü içinde kalmadığı gerekçesiyle Danıştay tarafından bir yıl sonra iptal edildiğini ifade etti.

Refah Partisi iktidarı döneminde 1997'de çalışma saatlerinin iftar saatlerine göre düzenlenmesine ilişkin çıkartılan Bakanlar Kurulu kararının da "laiklik ilkesine aykırı olduğu ve inanç özgürlüğü içinde kalmadığı" gerekçesiyle Danıştay tarafından iptal edildiğini belirten Eminağaoğlu, "CHP dahil bugünkü tüm siyasi partilerin, bu düzenlemede yan yana yer alarak laikliğe aykırılık ortak paydasında buluştuklarını" savundu. Ömer Faruk Eminağaoğlu, şu görüşleri ileri sürdü: "TBMM'deki bütün siyasi partilerin, laikliğe aykırılığı daha önce açıkça ortaya konulan böyle bir konuda suskun kalmaları, asla ve asla kabul edilemez. Çağrım bir yurttaş olarak diğer partilere, parti üyesi bir kişi olarak ise partim CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine hitaben olup, anılan kişileri istifaya davet ediyorum. Partimin genel başkanı ve ilgili yöneticilerinin eylemi, parti anayasası olan Parti Tüzüğü'nün 2. ve 3. maddelerine açıkça aykırı olmakla, kendileri hakkında Parti Tüzüğü'nün 70/1-a-b maddeleri uyarınca önlemli olarak kesin ihraç istemiyle Partinin yetkili organına bugün başvuru yapacağım."

Cuma namazı izninin iptali için mahkemeye başvurmuştu

Yargıçlar Sendikası eski Başkanı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, bugün yürürlüğe giren cuma namazı için mesai düzenlemesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Danıştay'a başvurdu. Başbakanlık tarafından cuma namazı için hazırlanan genelge Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.