Kılıçdaroğlu'nun oğlunun düğününe İnce de davetli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem’in 1 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirilecek düğününe, partinin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de davet edildiği belirtildi.

Hazırlıkları büyük oranda tamamlanan çiftin düğünü, 1 Eylül Cumartesi günü Ankara İncek'te bulunan La Rossa Wedding'de yapılacak. Düğün için sade bir davetiye bastıran çift, çiçek göndermek isteyen misafirlerden çiçek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışta bulunmalarını istedi.

ODTÜ'de ders veren Kerem Kılıçdaroğlu'nun müstakbel eşi Mine Alşan bir şirkette kimyagerlik yapıyor. Alşan ayrıca bir üniversitede de akademik kariyerini devam ettiriyor.

Düğünde genç çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıyması bekleniyor. Nikah şahitleri henüz netleşmeyen düğüne çiftin akrabalarının yanı sıra siyaset dünyasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.

Düğün için mevcut milletvekilleri, eski ve yeni Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri davet edildi. Düğünün davetlileri arasında, Ankara'da ikamet eden eski parlamenterler de bulunuyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin de davetliler arasında olduğu öğrenildi.