-KILIÇDAROĞLU'NUN MAZBATASINI TANAL ALDI İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mazbatasını, CHP'den miletvekili seçilen avukat Mahmut Tanal aracılığıyla aldı. Mahmut Tanal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil'in mazbatalarını almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Mazbataları İl Seçim Kurulu Başkanı Sabri Bayındır'dan alan Tanal, basın mensuplarının soruları üzerine, Kılıçdaroğlu'nun programının yoğunluğundan dolayı Ankara'da olduğunu, bu nedenle mazbatasını kendisinin aldığını belirterek, ''Bu tür soruları niçin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sormuyorsunuz?'' dedi. Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak da mazbatasını aldı. Türkiye için güzel şeyler yapmayı umut ettiklerini belirten Toprak, ''Zor bir sürecin bizi beklediğini biliyorum ama biz bu konularda hazırlıklıyız. Benim daha önce de parlamento deneyimim vardı. Bu deneyimlerimi tekrar bu ülke için harcayacağım'' diye konuştu.