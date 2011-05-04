-KILIÇDAROĞLU'NUN KORUMA SAYISI ARTTIRILDI MALATYA (A.A) - 04.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için tahsis edilen koruma sayısının arttırıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Kastamonu'da Başbakanın mitinginden dönerken bir polis otosuna yapılan saldırının ardından, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitmek üzere Malatya Havaalanı'na gelen Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen koruma sayısı artırıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğünün, Malatya Erhaç Havaaalanına indikten sonra programı için Elbistan'a giden ve yarın Malatya merkezde mitinge katılacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen koruma sayısını iki katına çıkardığı ifade edildi.