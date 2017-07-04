Kılıçdaroğlu'nun kemerine yeni delik

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20. günündeki Adalet Yürüyüşü sırasında yaklaşık 5 kilo verdiği tahmin ediliyor.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne devam ediyor.

69 yaşındaki CHP lideri, doktor kontrolünde yaptığı yürüyüşte günde 16 ila 20 kilometre arasında yol katediyor.

Özellikle geçen hafta sonu etkili olan sıcak havaların da etkisiyle yürüyüş saatlerinde zaman zaman değişiklik yapılıyor.

CNN Türk’ten Cansu Karadan’ın haberine göre doktorlar bu durumu, “Bir beden küçülme, dolayısıyla en az 5 kilo vermiş olduğu” şeklinde yorumladı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında askeri casusluk yaptığı gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilerek tutuklanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu da mahkeme kararını protesto etmek için 15 Haziran günü saat 09.00'da Ankara Güven Park'tan İstanbul'a yürüyüş başlatmıştı.

"Adalet Yürüyüşü" adı verilen yürüyüş, İstanbul Maltepe'de sona erecek.