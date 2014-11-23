CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayınvalidesi vefat etti. Selvi Kılıçdaroğlu, "Üzüntüm çok büyük. Annemin acısı yüreğimi yakıyor" dedi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kayınvalidesi Fatma Özdağ yaşamını yitirdi.

Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kısa bir süre önce hastanede ziyaret ettiği kayınvalidesinin ölümü üzerine, yarınki programlarını iptal etti.

Daha önce bugün yapılacağı açıklanan CHP Antalya Bölge Toplantısı'na katılacak olan Kılıçdaroğlu, yarın Tunceli'de olacak.

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, cenazesi bugün Tunceli'ye gönderilecek olan kayınvalidesi Fatma Özdağ'ı Tunceli'de son yolculuğuna uğurlayacak.

Kılıçdaroğlu ailesi, Özdağ'ın cenaze törenine katıldıktan ve toprağa verildikten sonra taziyeleri kabul edecek.

Selvi Kılıçdaroğlu: Annemin acısı yüreğimi yakıyor

Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit’te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi 87 yaşındaki Fatma Özdağ için "Üzüntüm çok büyük. Annemin acısı yüreğimi yakıyor" dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine, "Üzüntüm çok büyük. Annemin acısı yüreğimi yakıyor" dedi. Annesi Özdağ’ın cenazesini, memleketleri Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’nde defnetmek için yola çıkmaya hazırlandıklarını belirten Selvi Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Annem kalp ve tansiyon hastasıydı. Son bir yıldır hastalığı daha da arttı. İzmit’te yaşıyordu. Bir aydır durumu iyice ağırlaşmıştı. Acı haberi aldık. Yola çıkıyoruz. Annemi isteği üzerine Nazımiye’de toprağa vereceğiz. Acım çok büyük. Üzüntüm çok derin."