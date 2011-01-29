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Politika

KILIÇDAROĞLU'NUN KAYINBİRADER ACISI KOCAELİ (A.A)

29 Ocak 2011 09:42

-KILIÇDAROĞLU'NUN KAYINBİRADER ACISI KOCAELİ (A.A) - 29.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir tedavi gören kayınbiraderi Celal Özdağ vefat etti. Ankara'dan karayoluyla Kocaeli'ye gelen Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, CHP Genel Başkanının kayınpederi Ali Hıdır Özdağ'ın Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki evine gitti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri, burada CHP Genel Başkan yardımcıları Erdoğan Toprak ve Hurşit Güneş ile CHP İl Başkanı Yalçın Kuşkan karşıladı. Gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun, Kocaeli'ye daha önce geldiği öğrenildi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji servisinde yaklaşık bir aydır tedavi gören Celal Özdağ,  dün akşam saatlerinde vefat etti. Kılıçdaroğlu, 13 Ocak Perşembe günü eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Özdağ'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş, durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Hasan Aydınlık ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Zekeriya İlçe'den bilgi almıştı. Kılıçdaroğlu, kayınpederi Ali Hıdır Özdağ'ın evinde taziye ziyaretinde bulunduktan sonra Kocaeli'den ayrıldı. Kayınbiraderi Celal Özdağ'ın Derince'de tedavi gördüğü hastanede vefat etmesi nedeniyle CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil ile Kocaeli'ye gelen Kılıçdaroğlu, kayınpederi Ali Hıdır Özdağ'ın evinde yaklaşık 1 saat kaldı. Ziyaretin ardından karayoluyla Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Kılıçdaroğlu ve Tamaylıgil'i, CHP Genel Başkan yardımcıları Erdoğan Toprak ve Hurşit Güneş ile CHP İl Başkanı Yalçın Kuşkan uğurladı. Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun, Kocaeli'de babası Hıdır Özdağ'ın evinde kaldığı öğrenildi. Özdağ'ın cenazesinin, Esentepe Çenedağ Cemevi'nde öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Bayraktar Köyü Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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