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Politika

Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul trafiği' projesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Marmara Ereğlisi'nden bir Ro-Ro seferiyle İstanbul'un trafiğini, kamyon-TIR trafiğini hafifletmek mümkün'' dedi.

30 Nisan 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Marmara Ereğlisi'nden bir Ro-Ro seferiyle İstanbul'un trafiğini, kamyon-TIR trafiğini hafifletmek mümkün'' dedi.

 
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kanal İstanbul projesinin yankıları sürerken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'la ilgili bir proje açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, belediye tarafından ilçe limanında verilen kahvaltıya katıldı.

Kahvaltı sonrası yaptığı konuşmada, ilçeyle ilgili sorunların kendisine aktarıldığını belirten Kılıçdaroğlu, bu sorunların çözüm yollarını bildiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Marmaraereğlisi'nden bir Ro-Ro seferiyle İstanbul'un trafiğini, kamyon-TIR trafiğini hafifletmek mümkün. Bunun projesi de yapıldı. Ama ortada bir sorun var. Denize asfalt dökemezsiniz. Denize asfalt dökmeniz lazım ki birisi para kazansın. Yani birisine rant aktarılsın. Trafik lambasını denize koyamazsın. Trafik polisi de olmayacak. Dolayısıyla, rantı değil halkı düşüneceksiniz. Bu iktidar halkı düşünür mü? İktidarın işi cep işi. Onlar ceplerini düşünürler. Biz de halkı düşünüyoruz. Umuyorum daha sonra görüşeceğiz, bu işi sadece sabah kahvaltısıyla götürmeyeceğiz. İnşallah başbakan olarak da geleceğim.''


'Benim de gemiciğim var'

Ardından, Marmaraereğlisi Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet İnci, Kılıçdaroğlu'na bir gemi maketi hediye etti. Kılıçdaroğlu, gemi maketini kabul ettikten sonra, ''Kimse itiraz etmesin. Artık benim de bir gemiciğim var'' dedi.

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