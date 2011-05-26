Kılıçdaroğlu'nun helikopteri yine bozuldu!

T24

Arızanın ardından 50 dakika Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'nın VIP salonunda bekleyen Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına, ''Elazığ'a gidiyoruz. Oradan Bingöl'e geçeceğiz. Ankara'dan kalkacak helikopter, bizi Bingöl'den alıp Silopi'ye götürecek'' dedi.Bu arada bir partili, havaalanının hediyelik eşya satan mağazasından çarık şeklinde iki nazar boncuğunu alarak, dün ve bugün yaşanan helikopter arızaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na hediye etti.Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra özel uçakla Bingöl'e gitmek üzere Elazığ'a hareket etti. Kılıçdaroğlu'nu havaalanında Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Sivas İl Başkanı Cahit Korkut, milletvekili adayları ve partililer uğurladı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Gümüşhane'den Sivas'a gideceği helikopterin motorlarından birinin arızalanması nedeniyle Sivas mitingi iptal edilmiş, karayoluyla geçtiği Erzincan'dan özel uçakla kente gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun, Sivas'ta bugün bineceği aynı helikopter yine arıza yapmıştı.