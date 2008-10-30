Kılıçdaroğlu’nun hedefi Noterler Birliği Başkanı

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta açıklayacağını söylediği yolsuzluk dosyaları içerisinde yeralan, 28. Noter’in Türkiye Noterler Birliği Başkanı Hasan Yeni olduğu ortaya çıktı. Yeni, söz konusu iddialarla ilgili olarak “Bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Bu karışık ortamda da böyle şeylerin yapılmasını da doğru bulmuyorum” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu bu hafta yeni yolsuzluk belgeleri açıklayacağını bildirirken, hedefte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Bayer ve 28. Noter’in olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’nun isim vermeden 28. Noter olarak gösterdiği hedefin Türkiye Noterler Birliği Başkanı Hasan Yeni olduğu öğrenildi.



Türkiye Noterler Birliği Başkanı Hasan Yeni, bu konuda bir şey söyleyecek durumda olmadığını, Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapması gerektiğini söyledi. Yeni, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama ben bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Bir şey göstermesi gerekiyor, bir belge gösterirse bakılır. Ancak yanlışlık olduğunu tahmin ediyorum. Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu onu izah eder diye düşünüyorum. Açıklamayı bekleyeceğim. Ben bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bu karışık ortamda da böyle şeylerin yapılmasını da doğru bulmuyorum.

‘Şu belgede bu ‘yapıldı denir. Bazı belgelerde hatalar da yapılabilir ama Kılıçdaroğlu kendisi açıklar diye düşünüyorum. Çünkü orada başka şeylerden bahsediliyor bizimle ilgili olmayan şeylerden bahsediliyor.”



11 MİLYON YTL’LİK RANT



Yolsuzluklarla ilgili konferans vermek için Almanya’ya giden Kılıçdaroğlu burada yeni yolsuzluk dosyalarıyla ilgili “İstanbul’da 5 yıldızlı bir otel var. Bu otel yeni yapılmış ve imar planında arsa gözüküyor. Şimdi yolsuzluk olaylarıyla sıkıştıkları için bu otelin imar planını değiştirmeye çalışıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Mehmet Karasu’ya 11 trilyon rant kazandıran halkanın başı. Şaban Dişli sadece halkanın bir parçası” açıklamasında bulunmuştu.



