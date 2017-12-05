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Kılıçdaroğlu'nun gündeminde 'Zarrab'a teslim edilen gizli belgeler' var

CHP'li Özgür Özel: Bugün büyük bomba patlayacak

05 Aralık 2017 11:16

CHP bugün parti grubunu Meclis’te değil, Ankara Arena’da toplayacak. Partinin Kadın Kolları tarafından düzenlenen toplantıda konuşacak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında casusluk soruşturması başlatılan Reza Zarrab'a, “devletin gizli kalması gereken belgelerini kimin teslim ettiğini” açıklayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen haftaki partisinin grup toplantısında açıkladığı “Man Adası belgeleri”nin ardından, Zarrab’a, “devletin gizli kalması gereken belgelerini kimin teslim ettiğini” söyleyecek.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yabancı devlet lehine askeri ve siyasi casusluk yapmakla suçlanan Zarrab’a belgelerin kim tarafından, ne karşılığında verildiğini 5 Aralık Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı’na kadar açıklanmasını istediklerini belirtti. Özgür Özel, "Açıklanmazsa Salı günü büyük bomba patlayacak. Bu sefer genel başkanınız, Arena’da 25 bin kişinin önünde Zarrab’ın bu belgeleri kimden ve ne karşılığından temin ettiğini açıklayacak" diye konuşmuştu.

 

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