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KILIÇDAROĞLU'NUN GEZİSİNDE "SAHTE DANIŞMAN" LEFKOŞA (A.A)

21 Temmuz 2010 00:35

-KILIÇDAROĞLU'NUN GEZİSİNDE "SAHTE DANIŞMAN" LEFKOŞA (A.A) - 20.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim adımı kullanarak kimse danışmanlık üstlenmesin" dedi. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak için dün gece KKTC'ye gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Anadolu Jet havayolları ile Ankara'ya döndü. Kılıçdaroğlu, Ercan havaalanında "sahte danışman" olayıyla ilgili sorusu üzerine, "Benim adımı kullanarak kimse danışmanlık üstlenmesin" dedi. Kılıçdaroğlu'nu Ercan havaalanından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bekir Uysal ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanının Özel Kalem Müdürü Gökhan Güler uğurladı. Osman Acar isimli 21 yaşında Hatay doğumlu bir şahsın, kendisini dün gece KKTC tarafına Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak tanıttığı, Kılıçdaroğlu ve ekibi ile beraber İstanbul'dan KKTC'ye geldiği ve CHP heyetine de KKTC tarafından görevlendirildiğini söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun koruması tarafından "sahte danışman" olduğu tespit edilerek, Girne polisine teslim edilen Osman Acar'ın daha sonra yasalara göre ceza gerektirecek bir durum olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı kaydedildi.

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