Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı tutuklandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, “terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Gürsul, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

Hürriyet’ten Damla Gürler’in haberine göre, ByLock kullandığı ve kırmızı listede olduğu iddia edilen Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Gürsul bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadesi alınan Gürsul, “terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklama talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İhraç edilmişti

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’de yayımlanan 672, 673 ve 674 numaralı Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevden ihraç edilen akademisyenler arasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Doç. Dr.Fatih Gürsul da yer almıştı.