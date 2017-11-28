Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan'ın ailesi buradaki şirketlere para transfer etti" dediği Man Adası nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ailesinin Man Adası'nda kurulu bir şirkete para transfer ettiğini iddia etmesiyle Man Adası gündem oldu. Herkesin merak ettiği vergi cennetleri arasında sayılan Man Adası hakkında bilinmeyenler...

İşte Man Adası'nın hikâyesi:

Man Adası, İrlanda Denizi'nde Britanya Adaları'nın merkezinde olan adadır. Resmi olarak Birleşik Krallık'a dahil olmayan ada, özel bir statüyle kraliyete bağımlıdır. İlk kez 8'inci yüzyılda Viking yerleşkesi olarak kullanılan Man Adası'nda 1079'da Godred Crovan tarafından Nors Krallığı kuruldu.

1266'da Norveç Kralı IV. Magnus tarafından Perth Antlaşması uyarınca İskoçya'ya bırakıldı. 14. yüzyılda İngiliz egemenliğine girdi ve 1765'de Birleşik Krallık'a bağlandı.

Man Adası iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Birleşik Krallık'a bağlıdır. Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth aynı zamanda Man Adası'nın devlet başkanıdır.

80 bin nüfuslu Man Adası iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Birleşik Krallık'a bağlıdır. Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth aynı zamanda Man Adası'nın devlet başkanıdır.

Kraliçenin adada kullanılan unvanı "Man'ın Efendisi"ydi. Bu unvan her iki cinsiyet için de kullanılabilliyor. Bununla birlikte BK ve Hindistan kraliçesi Victoria, "Man'ın Hanımefendisi" unvanını kullanmayı yeğledi.

Tynwald'da çoğunluğu bulunan parti başkanı bir Man Adası Hükümeti oluşturuyor. Man Adası Hükümeti Başkanı, seçtiği Bakanlar Heyeti ve Man Adası devlet daireleri başkanları ile birlikte adanın yürütme mercileri.

Man Adası Avrupa Birliği üyesi değil ancak AB ile yapılan antlaşmalar uyarınca sınırlı şekilde mal dolaşımına izin veriliyor.

Man Adası bayrağı ve devlet arması bir üçgen şekilini alan üç bacak figürüdür.

Man Adası kuyruksuz kedisi ile meşhurdur. Bu üç bacaklı şekil ve kedilerin neden kuyruksuz olduğuna dair birçok yerel efsane var.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını görmek için tıklayın: